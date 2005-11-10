Milan, rimpianto Doumbia: Allegri e Tare ci avevano provato, ora fa gola a mezza Premier

Max Allegri e Igli Tare avevano intuito il potenziale di Issa Doumbia, ma oggi il Milan rischia di guardarsi indietro con qualche rimpianto. Lo scorso aprile, la coppia rossonera aveva provato ad avvicinarsi al centrocampista classe 2003, individuando in lui il profilo ideale per dare muscoli, dinamismo e qualità alla mediana. Soprannominato la "Piovra" fin dai tempi dell'AlbinoLeffe, il talento di Treviglio aveva conquistato gli osservatori del Diavolo grazie alla capacità di recuperare palloni, accompagnare l'azione e inserirsi in zona gol. Poi il cambio di programma in casa Milan e l'addio di Allegri e Tare hanno ribaltato le carte in tavola, facendo sfumare una pista che oggi assume i contorni di un'occasione mancata.

Alla fine l'ha spuntata lo Sporting

Nel frattempo, Doumbia ha scelto lo Sporting, che lo ha acquistato per 20 milioni di euro più 6 di bonus, blindandolo con un contratto fino al 2031 e una clausola rescissoria da 80 milioni, valida dal prossimo luglio. Un investimento importante, ma in Portogallo sono convinti che il valore del centrocampista possa crescere rapidamente. Del resto, i numeri raccontano un giocatore in piena ascesa: nell'ultima stagione ha contribuito alla promozione del Venezia in Serie A con otto gol e sei assist, confermando una capacità d'inserimento rara per un centrocampista della sua struttura.

Allegri ci ha pensato pure per il Napoli

L'ultima prova in Champions League contro il Lens ha rafforzato questa impressione: Doumbia si è preso la scena con una prestazione di personalità, coronata dalla rete del definitivo 2-0. Anche la prima da titolare con la Nazionale contro la Turchia testimonia i progressi compiuti. Mister Allegri, che avrebbe continuato a stimarlo anche dopo l'addio al Milan, avrebbe provato a portarlo con sé al Napoli, ma ormai i tempi erano stretti. Ora lo Sporting si gode il suo investimento, mentre le big italiane osservano da lontano: la "Piovra" - sentenzia Tuttosport - potrebbe essere diventata un rimpianto ben più costoso dei 26 milioni spesi dai portoghesi. Con le big di Premier League già alla finestra.