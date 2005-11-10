Milan, c'è il primo sì di Endrick: il brasiliano apre al trasferimento in rossonero

Il mercato di gennaio è ancora lontano, ma il primo segnale è già arrivato: Endrick non esclude l'addio al Real Madrid in inverno e il Milan è in prima fila. Il brasiliano avrebbe fatto capire di gradire particolarmente un eventuale trasferimento in rossonero qualora da Madrid arrivasse il via libera.

La situazione del classe 2006 è legata soprattutto allo scarso minutaggio. Al Real Madrid la concorrenza è enorme e, con il rientro di Rodrygo dall'infortunio, gli spazi rischiano di ridursi ulteriormente. Finora Endrick ha giocato appena quattro minuti, lo scorso 15 settembre contro l'Elche. Troppo poco per un giocatore che vuole anche difendere il proprio posto nella nazionale brasiliana.

Se la situazione non dovesse cambiare, una partenza a gennaio diventerebbe quindi concreta. E il Milan, già interessato al giocatore in estate, è pronto a tornare alla carica.

Milan, possibile prestito per Endrick

I rossoneri avevano già provato a sondare la pista Endrick durante l'ultima sessione di mercato, senza però trovare l'apertura del Real Madrid. Ora lo scenario potrebbe cambiare: l'ipotesi più probabile sarebbe quella di un prestito, così da permettere al brasiliano di trovare continuità.

Il Milan deve comunque fare i conti con la concorrenza di altri club, tra cui la Roma di Gian Piero Gasperini e l'Aston Villa. I rapporti tra RedBird e Roc Nation, l'agenzia che cura gli interessi di Endrick, potrebbero però favorire i rossoneri.

Un rinforzo per Amorim

Endrick sarebbe inoltre un profilo particolarmente utile per Ruben Amorim. L'infortunio di Saelemaekers ha ridotto le alternative offensive e il brasiliano può giocare in più ruoli: seconda punta, esterno destro nel 4-2-3-1 e, all'occorrenza, anche centravanti.

Per Endrick, invece, la Serie A rappresenterebbe una nuova esperienza dopo quelle in Spagna e Francia. La pista Milan, dunque, è già da tenere d'occhio in vista di gennaio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.