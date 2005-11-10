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Liverpool, possibile rinnovo per Van Dijk. Iraola vuole trattenere il capitano

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 18:26Calcio estero
11.11.2026 18:26Calcio estero
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Il difensore è in scadenza e dopo quasi 10 anni potrebbe lasciare Liverpool. Il club sta però pianificando un'offerta per prolungare ancora il rapporto
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante negli ultimi mesi si sia parlato spesso di un suo possibile addio a fine stagione, quando scadrà il suo contratto, con diversi nomi di difensori centrali accostati al Liverpool, alla fine Virgil van Dijk potrebbe restare nel club inglese prolungando il contratto. Come riportano i media inglesi infatti il tecnico Andoni Iraola desidera che il capitano dei Reds resti nel club e sia ancora un perno della sua retroguardia. Per questo la società starebbe pianificando di offrire all'olandese un nuovo contratto .

Le parole di Van Dijk sul futuro

Il classe '91 dal canto suo non sembra preoccupato per il futuro. Nei giorni scorsi infatti il centrale ha parlato così di quello che potrà accadere in estate: "Se si prolunga, tanto meglio. Altrimenti, andrò altrove. Non c'è nulla da segnalare per il momento, ma questo non significa che sono in panico. Mentalmente sto bene; fisicamente ho avuto un piccolo problema in queste ultime due settimane, ma sto facendo tutto il possibile per essere presente sul campo".

L'esperienza al Liverpool di Van Dijk

Arrivato nel 2018 dal Southampton, per 84 milioni di euro, Van Dijk è diventato una colonna dei Reds collezionando 389 presenze condite da 36 reti. In quasi dieci anni il giocatore ha contribuito a vincere due Premier League, due Coppa di Lega, una Coppa d’Inghilterra, un Community Shield, una Champions League, una Supercoppa Europea e una Coppa del Mondo per club.

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