Manchester United a Pochettino: c'è la firma, prima le amichevoli con gli USA

Il Manchester United e Mauricio Pochettino hanno raggiunto un accordo. Secondo Fabrizio Romano ha firmato il contratto. Sky Sport in Inghilterra ha aggiunto che il contratto sarà di due anni e mezzo, valido fino all'estate del 2029, prendendo il posto di Michael Carrick, esonerato ieri, giovedì 12 novembre.

Carrick via dopo sei mesi dal rinnovo biennale

L'ex allenatore lascia l'incarico a meno di sei mesi dalla firma di un accordo biennale, dopo aver registrato una sola vittoria nelle prime dieci giornate di Premier League e aver lasciato la squadra in zona retrocessione. I dirigenti del club inglese hanno negoziato con la federazione statunitense nelle ultime ventiquattro ore per liberare il tecnico, il cui contratto prevedeva una clausola rescissoria da sette milioni di sterline.

Per rispetto verso la nazionale degli Stati Uniti, la società ha acconsentito affinché Pochettino guidi la squadra nelle due amichevoli contro Haiti durante la pausa per le nazionali. Al termine della seconda gara, in programma a Cincinnati, l'allenatore volerà direttamente a Manchester nella giornata di mercoledì. Giovedì incontrerà la rosa e dirigerà il primo allenamento in vista dell'esordio in panchina previsto ad Anfield contro il Liverpool. L'annuncio ufficiale della nomina è atteso per la giornata di venerdì: Pochettino diventerà così l'ottavo allenatore permanente del Manchester United dal ritiro di Sir Alex Ferguson avvenuto nel 2013.