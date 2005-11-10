Pochettino allo United, ma prima in panchina in Giamaica: ct per 5 giorni, l'esordio ad Anfield

Pochettino allo United, ma prima in panchina in Giamaica: ct per 5 giorni, l'esordio ad AnfieldTMW
Daniele Najjar
È arrivato l'annuncio da parte del Manchester United: Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore (leggi qui l'annuncio con tutti i dettagli), tocca a lui prendere il testimone di Michael Carrick che lascia i Red Devils neanche sei mesi dopo aver firmato un prolungamento di contratto biennale. Prima di unirsi alla nuova squadra però, Pochettino dovrà sedersi ancora per due volte sulla panchina degli Stati Uniti.
Giovedì a Manchester, l'esordio con il Liverpool
Domani, sabato 14 novembre, gli Stati Uniti giocheranno alle 22.30 italiane in Giamaica, nella sfida di Concacaf contro Haiti per i quarti di finale di andata. Nella notte italiana fra martedì 17 e mercoledì 18 poi, gli USA affronteranno la sfida di ritorno. Il Manchester United infatti per rispetto degli States ha concordato di lasciare che seguisse i prossimi due impegni.
Al termine della seconda gara, in programma a Cincinnati, l'allenatore volerà direttamente a Manchester nella giornata di mercoledì. Giovedì incontrerà la rosa e dirigerà il primo allenamento in vista dell'esordio in panchina previsto ad Anfield contro il Liverpool.