Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del Manchester United: c'è l'annuncio con i dettagli

Ora è ufficiale: Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del Manchester United. Il tecnico argentino ha firmato fino all'estate del 2029 ed entrerà in carica ufficialmente dal 18 novembre per succedere a Michael Carrick. È arrivato anche l'annuncio da parte del club inglese con tutti i dettagli, dopo la firma arrivata nelle scorse ore.

Il comunicato del Manchester United

Il comunicato del Manchester United: "Mauricio Pochettino ha accettato di diventare il nuovo allenatore della prima squadra maschile del Manchester United a partire dal 18 novembre.

Il club ha raggiunto un accordo con la Federcalcio statunitense (U.S. Soccer Federation) affinché Mauricio e il suo staff vengano liberati al termine dei loro impegni con la Nazionale maschile degli Stati Uniti.

Il tecnico argentino è rinomato per il suo stile di gioco offensivo e ad alta intensità, per la sua dedizione nel costruire squadre solide e coese e per gli straordinari risultati ottenuti nella valorizzazione dei singoli giocatori. Pochettino si è espresso costantemente ai massimi livelli calcistici in diversi campionati. Ha iniziato la sua carriera da allenatore con l'Espanyol nel 2009, prima di approdare al Southampton, dove nel 2014 ha ottenuto il record di punti del club in Premier League.

Durante cinque stagioni complete al Tottenham Hotspur, Pochettino ha reso il club una presenza fissa in UEFA Champions League, centrando la qualificazione per quattro stagioni consecutive e guidando la squadra alla sua prima finale nella competizione nel 2019. Nel 2021 è passato al Paris Saint-Germain, dove ha vinto il titolo di Ligue 1, la Coppa di Francia e il Trophée des Champions, prima di approdare al Chelsea nel 2023. Più recentemente ha guidato la Nazionale maschile degli Stati Uniti fino agli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA".