Il Torino si ritrova oggi pomeriggio al Filadelfia con un obiettivo che va oltre l'allenamento: ricompattare il gruppo dopo la sconfitta di Napoli e fermare una striscia negativa che pesa sempre di più. Ignazio Abate radunerà la squadra per quello che si preannuncia come un incontro chiarificatore, costruttivo e formativo, primo passo per ritrovare la strada dei punti.

Un solo punto in quattro partite

Il bilancio recente è eloquente: un solo punto nelle ultime 4 partite, appena 2 reti segnate e 7 subite. Dopo le 3 vittorie di fila, il Torino ha sbattuto contro una realtà più dura. Con il Como il crollo è maturato solo negli ultimi 10 minuti, a Frosinone si è visto un passo indietro nel gioco e nella personalità, contro il Lecce la povertà di idee si è persino amplificata. A Napoli, infine, tanta sofferenza nel primo tempo, un quarto d'ora di reazione a inizio ripresa dopo i cambi di Abate, quindi il solito gol evitabile. I numeri sono impietosi: 23 tiri a 11 per il Napoli, 10 a 2 nello specchio, con un baricentro granata di 45 metri nel primo tempo contro i 54 degli avversari (49 a 51 nella ripresa).

La società sullo sfondo

Abate ha bisogno di invertire il trend anche per rafforzare il proprio ruolo davanti a Cairo e Petrachi, che in modi differenti hanno già criticato e punzecchiato l'allenatore anche pubblicamente, oltre che in privato, e davanti alla tifoseria: a Napoli, a partita finita, i tifosi granata hanno cantato "fuori le palle" e "meritiamo di più" ai giocatori comparsi sotto il settore ospiti.

Un miniciclo di fuoco

Sabato arriva la Lazio capoclassifica, poi la trasferta a Marassi col Genoa e quindi l'Inter a San Siro. Contro le big (Milan, Roma, Como, Napoli) il Torino è sempre uscito sconfitto. Non un dettaglio da poco