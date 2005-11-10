Montella esonerato dalla Turchia, il saluto di Calhanoglu: "Condiviso momenti indimenticabili"

Nei giorni scorsi, dopo un Mondiale andato ben al di sotto delle aspettative ed un inizio di Nations League molto negativo, la federazione turca ha deciso di esonerare il ct della Nazionale Vincenzo Montella. Un decisione che non ha trovato il consenso generale, in particolare tra i giocatori che ha allenato nel suo periodo da commissario tecnico.

Tra questo Hakan Calhanoglu, che ha voluto salutarlo così con un post su Instagram: "Mister, grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra Nazionale e per il nostro paese. Abbiamo condiviso momenti indimenticabili, vittorie importanti e ricordi che porterò sempre con me. È stato un onore lavorare insieme per gli stessi obbiettivi. Non posso che augurarti successo e felicità per il futuro".