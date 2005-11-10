Montella saluta la colonia italiana dei ct all'estero. Ancelotti è il top, Rossi il più longevo

Vincenzo Montella non è più il commissario tecnico della Turchia, pagando così i deludenti risultati al Mondiale e in Nations League. E non è bastato aver riportato la selezione a giocare una fase finale della Coppa del Mondo dopo 24 anni.

Ancelotti il top, Rossi il più longevo

Si assottiglia il numero di ct italiani all'estero: sei mesi fa a salutare fu Francesco Calzona che ha lasciato dopo quattro anni la guida della Slovacchia. Palma di più longevo che è saldamente nelle mani di Marco Rossi, da otto anni selezionatore dell'Ungheria. Restano al loro posto Carlo Ancelotti e Fabio Cannavaro nonostante un Mondiale, per Brasile e Uzbekistan, non andato come sperato. Un buon inizio per Rolando Maran alla guida dell'Albania, qualche difficoltà per Andrea Maldera su quella dell'Ucraina che per ovvi motivi non può giocare in casa.

E sono state occupate anche delle panchine delle selezioni giovanili: il nome che salta maggiormente all'occhio è quello di Luigi Di Biagio che da due anni è alla guida delle selezioni U21 e U23 dell'Arabia Saudita.

I CT ITALIANI ALL'ESTERO

Carlo Ancelotti (Brasile)

Vincenzo Annese (Guinea Equatoriale)

Alessandro Bonesso (San Marino U17)

Roberto Cevoli (San Marino)

Fabrizio Cesana (Congo U17)

Emilio De Leo (Malta)

Luigi Di Biagio (Arabia Saudita U21)

Fabrizio Gabriele (Svizzera U16)

Francesco Macri (Malta U19)

Andrea Maldera (Ucraina)

Rolando Maran (Albania)

Davide Mazzotta (Malta U21)

Paolo Nicolato (Lettonia)

Marco Rossi (Ungheria)

Fabio Cananvaro (Uzbekistan)