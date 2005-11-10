Il Monza ha 5 difensori fra i giocatori più utilizzati. Attesa per Zeballos nonostante il gol

Il Monza di Ivan Juric ha iniziato ad utilizzare i tanti volti nuovi arrivati durante il calciomercato fin da subito. L'allenatore croato ha fatto intendere di fare comunque affidamento su gran parte della rosa, avendo dato spazio a tanti giocatori nel corso delle prime 7 gare stagionali, cinque di campionato e due di Coppa Italia.

I più utilizzati sono 5 difensori

Un po' a sorpresa, il calciatore più utilizzato della rosa del Monza in questa prima parte di stagione è Eddy Kouadio, giocatore arrivato in estate dalla Fiorentina e attualmente nella rosa azzurra di Roberto Mancini. A soli 20 anni e alla prima avventura da protagonista in Serie A, il centrale ha già collezionato sette presenze su sette con 621 minuti all'attivo. Alle sue spalle Birindelli e Ricardo Mangas, mentre fuori dal podio ci sono Andrea Carboni e l'altro ex viola Lorenzo Lucchesi. Buon minutaggio anche per il portiere Demba Thiam, anche se il recente inserimento di Tornqvist potrebbe aver cambiato le gerarchie in porta. Ancora da scoprire Idrissa Toure, visto solo per un minuto, così come Zeballos che nonostante il gol segnato ha all'attivo solo 26 minuti di Serie A.

I 10 più impiegati del Monza

1. Eddy Kouadio - 630 minuti

2. Samuele Birindelli - 597 minuti

3. Ricardo Mangas - 566 minuti

4. Andrea Carboni - 540 minuti

5. Lorenzo Lucchesi - 468 minuti

6. Demba Thiam - 462 minuti

7. Gustavo Varela - 395 minuti

8. Michael Folorunsho - 385 minuti

9. Ebenezer Akinsanmiro - 341 minuti

10. Jay Robinson - 329 minuti