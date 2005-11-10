Monza, Mota: "C'è rammarico per il primo tempo, dobbiamo giocare come nella ripresa"

Dany Mota, attaccante del Monza, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta per 3-1 contro la Lazio. Le sue parole: "C'è rammarico per come abbiamo iniziato la partita. Oggi era difficile contro una Lazio che è in forma, poi dopo abbiamo tirato fuori le qualità. Ed è merito anche del mister, abbiamo creato qualcosa dopo due minuti dalla ripresa. E' difficile però in dieci".

Che gruppo hai trovato quest'anno?

"Sono cambiate un po' di cose, è cambiato anche il mister. Qualche veterano è rimasto, ma è un gruppo giovane e sano. Abbiamo nuove idee e stiamo provando a metterle in pratica. Fino a oggi abbiamo fatto buone prestazioni. Se continuiamo così come nel secondo tempo possiamo portare tre punti a casa".

Oggi ti sei sentito a casa in campo, c'erano tanti portoghesi.

"E' vero, tanti portoghesi e tanta qualità".