Il difensore del Napoli Beukema, ai microfoni di DAZN, ha dichiarato quanto segue: "Siamo dispiaciuti per non aver portato a casa la vittoria, era il nostro obiettivo dare continuità al risultato ottenuto in Champions. Penso che anche l'approccio fosse giusto prima della partita. Il mister ha detto anche che questa era la nostra prossima partita più importante, contro un avversario che comunque aveva bisogno di fare punti. L'approccio era giusto e ho visto anche una squadra solida oggi, che ovviamente voleva portare a casa l'intera posta in palio. Abbiamo avuto le nostre occasioni, soprattutto nel secondo tempo, quando si è aperto un po' di più il campo.

Il Sassuolo faceva più fatica a difendere nel secondo tempo, purtroppo non siamo riusciti a fare gol e mancava l'ultimo pezzo. Ovviamente siamo contenti del secondo clean sheet di fila, questa è la base anche per essere solidi come squadra e lo facciamo con tutta la squadra, non solo con la difesa. Poi, come ho detto prima, abbiamo avuto i nostri momenti in cui potevamo fare gol, abbiamo creato qualche situazione pericolosa, però poi devi essere convinto anche di fare male, di fare gol, e questo mancava purtroppo oggi. Però alla fine siamo stati solidi”.