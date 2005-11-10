Sono 22 i calciatori convocati da mister Maurizio Sarri per Lecce-Atalanta, gara della 13ª giornata della Serie A Enilive 2026/27 in programma domani, lunedì 30 novembre, alle ore 18.30 allo stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce. Di seguito la lista completa dei nerazzurri.

I convocati dell'Atalanta per il Lecce

Portieri: Pardel, Sonzogni, Sportiello.

Difensori: Bellanova, Bernasconi, Kolašinac, Kristensen, Obrić, Scalvini, Zappacosta.

Centrocampisti: Éderson, Gaetano, Kessie, Pašalić, Samardžić, Zalewski.

Attaccanti: De Ketelaere, Elmas, Krstović, Rowe, Scamacca, Sulemana.

Il report sull'allenamento

La squadra si è allenata nel primo pomeriggio al Centro Bortolotti prima di partire per Lecce: torello e attivazione generale per cominciare, quindi un lavoro sulla fase offensiva, una partitella su metà campo e, per concludere, si è lavorato sulle palle da fermo, sia difensive che offensive. Giacomo Raspadori non prenderà parte alla trasferta di Lecce, a scopo precauzionale, in seguito a un sovraccarico dei flessori della coscia destra. Lavoro in palestra e individuale in campo per Hien, Kossounou e Pompei, terapie per Carnsecchi. Lo riporta il sito ufficiale della Dea.