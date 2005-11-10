Monza, Dany Mota: "Non siamo venuti a Roma per fare una passeggiata. Vogliamo fare punti"
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 17:47Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
29.11.2026 17:47Serie A
L'attaccante dei brianzoli sa che la squadra giallorossa è una della più complicate da affrontare ma ha suonato la carica ai suoi compagni.
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Dany Mota Carvalho, attaccante del Monza, ha parlato a Sky Sport prima dell'inizio della partita contro la Roma all'Olimpico: "Sappiamo che sarà una partita molto tosta stasera, però sicuramente non siamo venuti a fare una passeggiata qui all'Olimpico. Vogliamo portarci qualcosa a casa”.
La mentalità offensiva sembra essere un vostro marchio di fabbrica. Tra le squadre che lottano per la salvezza siete quella che ha segnato di più, con venti gol. Siete soddisfatti del vostro rendimento in fase offensiva?
“Sì, a livello offensivo siamo soddisfatti, ma per quanto riguarda i punti direi di no. Perché se potessimo raccogliere più punti facendo anche meno gol, saremmo sicuramente molto più soddisfatti”.
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