Napoli, la chance di David Neres. Il brasiliano può tornare titolare oltre nove mesi dopo

Il Napoli cerca gol e fantasia per ripartire dopo la lunga sosta e Massimiliano Allegri è pronto ad affidarsi a David Neres. Il brasiliano dovrebbe tornare titolare questa sera contro il Frosinone a distanza di 279 giorni dall'ultima volta. Il precedente risale al 4 gennaio, nella vittoria contro la Lazio all'Olimpico. Un'attesa di oltre nove mesi per un calciatore che adesso può diventare una risorsa importante nella ricerca di una maggiore pericolosità offensiva.

Allegri è pronto a schierare Neres insieme a Noa Lang, con i due esterni chiamati ad agire alle spalle di Rasmus Hojlund. Una soluzione pensata per aumentare qualità e imprevedibilità sulla trequarti e soprattutto rifornire maggiormente il centravanti danese. Neres aveva già mandato segnali incoraggianti nell'ultima gara contro la Fiorentina: entrato nella ripresa, aveva impegnato De Gea e creato anche un'importante occasione per Favasuli. Ora per il brasiliano si avvicina finalmente il ritorno dal primo minuto.