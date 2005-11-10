Napoli, tutto confermato: McTominay ha ricevuto l'idoneità e si è allenato regolarmente in gruppo
Simone Bernabei
Scott McTominay ha ottenuto l'idoneità sportiva, una notizia già circolata nelle scorse ore e che adesso trova conferma nel comunicato del Napoli dopo la seduta odierna agli ordini di Massimiliano Allegri. Questa la nota della società partenopea:
"Gli azzurri continuano gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista del prossimo match di campionato, sabato alle 20:45 contro il Frosinone allo stadio Maradona. Nella seduta pomeridiana di oggi il gruppo ha svolto riscaldamento ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una partitina.
De Bruyne e Di Lorenzo sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali.
Nella giornata odierna Scott McTominay ha effettuato ulteriori esami diagnostici, che ne confermano l'idoneità all'attività agonistica. Pertanto, il calciatore azzurro ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il periodo di personalizzato in campo".