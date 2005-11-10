Napoli, il consigliere Simeone: "200 milioni per il Maradona. Ma non era un 'mezzocesso'?"

Il consigliere comunale Nino Simeone è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, per fare il punto sugli interventi programmati per gli impianti sportivi della città e, in particolare, sul futuro dello stadio Diego Armando Maradona: “Qui parliamo di strutture, di una struttura pubblica, totalmente pubblica, che è lo stadio Diego Armando Maradona, dove abbiamo preso un bel po' di soldi per ristrutturarlo. Siamo a 150 più 50, sono 200 milioni di euro, con un progetto già approvato e adesso bisogna soltanto provvedere a fare il bando per l'appalto e tutto il resto.

Per poi avere uno stadio all'altezza del nome, lo stadio Diego Armando Maradona, uno stadio europeo, alla faccia di chi lo definiva un ‘mezzocesso’ fino a qualche tempo fa. Noi dobbiamo fare i fatti, normalmente andiamo noi a fare le chiacchiere, ma mi sa che qua i film non li facciamo solo noi politici, li fanno anche gli altri”. Chiarissimo il riferimento alle parole di Aurelio De Laurentiis.