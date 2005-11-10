Napoli, Lang: "Dovrò adattarmi ad una filosofia di gioco diversa. In estate mi cercò l'Ajax"
autore
Andrea Piras
Andrea Piras
Oggi alle 12:47Serie A
autore Andrea Piras
05.10.2026 12:47Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Direttamente dal ritiro dell'Olanda, l'attaccante del Napoli NoaLang ha parlato della sua esperienza in azzurro: "Come ho già avuto modo di dire prima di queste dichiarazioni che non è mia intenzione parlare del Napoli in questo momento. Cerco di portarmi sicuramente a Napoli questa positività delle gare giocate con l'Olanda, non posso aggiungere altro sulla situazione.
Sicuramente dovrò adattarmi lì perché la filosofia di gioco è diversa rispetto a quella dell'Olanda. Penso sia questo il prossimo step che devo fare in modo da compiere un passo in avanti. Ajax? Era una cosa concreta in estate. Ho riflettuto molto ma poi non è stato possibile. Mentirei se dicessi che non era l'Ajax il club interessato a me".
Altre notizie Serie A
Oggi
17:07 Serie A
Milan, per Estupinan confermato il risentimento di basso grado al legamento collaterale. Le ultime
16:52 Serie AEsclusiva TMW
Esclusiva TMWL'ideatore del Golden Boy: "Credo vinca Cubarsi. Pio Esposito non può più farlo"
16:45 Serie AFocus TMW
Focus TMWTop 100 giovani italiani: Samuele Inacio è la grande speranza per l'attacco: 3° in classifica
16:38 Serie A
Conte: "Al Chelsea mi chiesero 10 volte se ero sicuro di Kante... Non era né alto né bello"
16:30 Serie A
Tegola Gueye per l'Udinese: Runjaic dovrà farne a meno per 3 mesi, si è operato. La nota