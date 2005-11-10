Napoli, Lang: "Dovrò adattarmi ad una filosofia di gioco diversa. In estate mi cercò l'Ajax"

Direttamente dal ritiro dell'Olanda, l'attaccante del Napoli NoaLang ha parlato della sua esperienza in azzurro: "Come ho già avuto modo di dire prima di queste dichiarazioni che non è mia intenzione parlare del Napoli in questo momento. Cerco di portarmi sicuramente a Napoli questa positività delle gare giocate con l'Olanda, non posso aggiungere altro sulla situazione.

Sicuramente dovrò adattarmi lì perché la filosofia di gioco è diversa rispetto a quella dell'Olanda. Penso sia questo il prossimo step che devo fare in modo da compiere un passo in avanti. Ajax? Era una cosa concreta in estate. Ho riflettuto molto ma poi non è stato possibile. Mentirei se dicessi che non era l'Ajax il club interessato a me".