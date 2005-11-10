Napoli, problemi al polpaccio per Vergara con l'Italia. Allegri recupera Marianucci

Nella vittoria per 3-1 dell'Italia sulla Turchia c'è anche una brutta notizia e riguarda le condizioni fisiche di Antonio Vergara, che ha lasciato anzitempo il campo per un problema muscolare al polpaccio destro. Come riportato da Rai Sport, è stato immediatamente applicato del ghiaccio nella zona interessata, con il centrocampista offensivo del Napoli che ha fatto una smorfia di dolore quando lo staff medico ha provato a muovergli l'arto.

Il report dell'allenamento odierna

Il Napoli ha diffuso anche una nota sulla seduta di oggi: "Gli azzurri riprendono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista del prossimo match di campionato, sabato alle 20:45 al Maradona contro il Frosinone. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione ed esercitazione in fase di possesso. A seguire partitina e lavoro aerobico. Marianucci si è allenato in gruppo. Giovane, Meret e Spinazzola hanno svolto metà della sessione con la squadra e lavoro personalizzato in campo. Per Alisson, Anguissa e McTominay personalizzato in palestra e in campo".