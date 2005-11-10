Xavi l'aveva detto: non c'è pace per De Jong, "lieve fastidio fisico". Salta Germania-Olanda

"Mi sento bene e forte, ho solo bisogno di recuperare il ritmo di gioco". Parlava così solamente tre giorni fa Frenkie de Jong, in ritiro con l'Olanda e ora costretto a lasciare Xavi e i suoi compagni di squadra per l'ennesimo infortunio in carriera. Fatale quel "fastidio" riscontrato nel durante l'intervallo sul vantaggio di 5-0, prima che gli Oranje calassero il 7-0 senza pietà inferto alla Grecia ieri in Nations League.

Il comunicato

La Federcalcio olandese comunica che, in via precauzionale, è stato deciso che il centrocampista non viaggerà verso Berlino (gara con la Germania tra due giorni), ma non verrà comunicato nessun sostituto. De Jong aveva fatto il suo rientro nella squadra nazionale contro la Grecia dopo un infortunio al ginocchio subito ai Mondiali, ma ora dovrà rimanere ai box per "un lieve fastidio fisico". De Jong ha indossato la fascia da capitano nel primo tempo della sfida contro i greci dopo il forfait di Van Dijk, ma alla sua uscita dal campo è stato l'ex Inter Denzel Dumfries a rilevare la fascia da capitano nell'Olanda.

Le parole del ct

Nel corso del match con la Grecia, demolita 7-0, Xavi ha deciso già dopo metà partita di sostituire Frenkie de Jong, che aveva nominato capitano in assenza di Virgil van Dijk. Qualcosa di inerente a lievi fastidi accusati dal centrocampista del Barcellona: "Aveva un po’ di fastidio. Non si tratta di un vero e proprio infortunio, ma mi ha detto che non voleva continuare a giocare. Aveva già qualche problema prima della partita, ma penso che per lunedì prossimo sarà di nuovo disponibile".