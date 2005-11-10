Nations League, i primi risultati della giornata: vince ancora De Leo con Malta, pari Austria

Sono tre le sfide di Nations League in programma oggi già terminate. Nel pomeriggio l'Azerbaigian ha battuto di misura la Lituania: basta il gol di Khaybulaev al 25' per conquistare tre punti importantissimi e portarsi temporaneamente in vetta al Gruppo 2 della Lega D, che comprende anche il Liechtenstein, scavalcando proprio gli avversari di giornata.

Nel Gruppo 1, invece, vince di nuovo Malta. La nazionale allenata da Emilio De Leo regola Andorra grazie alla rete di Teuma nella ripresa e si porta a quota 7 punti, saldamente in vetta alla classifica, con 5 lunghezze di vantaggio su Gibilterra.

Nella Lega B, invece, pari tra Kosovo e Austria. Allo stadio Fadil Vokrri di Pristina sono i padroni di casa a passare in vantaggio al 70' con Fisnik Asllani, prima del pareggio realizzato da Lang a cinque minuti dalla fine. In attesa del match tra Irlanda e Israele, la squadra di Rangnick resta in vetta con otto punti, mentre i kosovari occupano la seconda piazza a quota 5.