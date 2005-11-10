Nations League, i verdetti della serata: per Austria e Svezia arriva la promozione in Lega A

La serata di Nations League ha regalato gol, spettacolo, risultati sorprendenti e verdetti. Per quanto riguarda la Lega B, è arrivata l'ufficialità di due promozioni: si tratta di Austria e Svezia, che hanno ottenuto il pass per la Lega A battendo rispettivamente Irlanda e Bosnia e avendo la certezza del primato nei loro gironi con una giornata d'anticipo. Di seguito la classifica dei due gruppi in questione.

La classifica del Gruppo 3 di Lega B

Austria 11

Kosovo 6

Irlanda 5

Israele 3

La classifica del Gruppo 4 di Lega B

Svezia 16

Bosnia 8

Polonia 5

Romania 4