Nations League, i verdetti della serata: per Austria e Svezia arriva la promozione in Lega A
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Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
ieri alle 23:33Calcio estero
autore Paolo Lora Lamia
14.11.2026 23:33Calcio estero
Serata di soddisfazione per le Nazionali austriaca e svedese, dopo aver battuto l'Irlanda per 1-0 e la Bosnia con il punteggio di 3-2.
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La serata di Nations League ha regalato gol, spettacolo, risultati sorprendenti e verdetti. Per quanto riguarda la Lega B, è arrivata l'ufficialità di due promozioni: si tratta di Austria e Svezia, che hanno ottenuto il pass per la Lega A battendo rispettivamente Irlanda e Bosnia e avendo la certezza del primato nei loro gironi con una giornata d'anticipo. Di seguito la classifica dei due gruppi in questione.
La classifica del Gruppo 3 di Lega B
Austria 11
Kosovo 6
Irlanda 5
Israele 3
La classifica del Gruppo 4 di Lega B
Svezia 16
Bosnia 8
Polonia 5
Romania 4
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