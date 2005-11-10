Ndour da record, Fagioli con la 10 azzurra: la sosta nazionali della Fiorentina

Erano sette i giocatori della Fiorentina prima squadra impegnati in questa lunga sosta per le nazionali, tra chi ha risposto alla chiamata della selezione A e chi invece si è aggregato all'Under 21 del proprio paese. Tracciamo dunque un bilancio di come sono andati i giocatori viola in questa pausa.

Quel gol da record di Ndour

L'uomo-copertina è Ndour, autore di un gol pazzesco da oltre 70 metri nella roboante vittoria per 6-2 con cui l'Italia U21, di cui il centrocampista è capitano e numero 10, ha fatto sua la qualificazione diretta all'Europeo di categoria, ai danni della Polonia. Buoni segnali anche da Beto, che con la sua Guinea-Bissau non ha ritrovato la via del gol ma ha comunque fornito un assist, e da Fagioli, che ha vestito la 10 dell'Italia in Francia e con la Turchia. Sosta in chiaroscuro per Dragusin, tra polemiche e un cartellino rosso che ne ha dettato la fine anticipata. È stata invece una notte indimenticabile quella vissuta da Mastantuono, tra i possibili eredi di Messi.

Il minutaggio in nazionale della Fiorentina

Cher Ndour (Italia U21) - 180 minuti

Beto (Guinea-Bissau) - 169 minuti

Nicolò Fagioli (Italia) - 166 minuti

Christ Inao Oulai (Costa d'Avorio) - 128 minuti

Radu Dragusin (Romania) - 112 minuti

Franco Mastantuono (Argentina) - 91 minuti

Alieu Njie (Svezia U21) - 72 minuti

Marin Pongracic (Croazia) - 45 minuti