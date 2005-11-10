Manchester City-Napoli 2-2: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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24.11.2026 23:10Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Guehi, Gvardiol, O’Reilly; Anderson, Bouaddi; Cherki, Fernandez (dal 17’ st Ndiaye), Allan (dal 10’ st Doku); Haaland. A disp.: Rulli, Ruben Dias, Ait-Nouri, Khusanov, Lewis, Samba, Foden, McAidoo, Kovacic. All.: Maresca
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Gilmour, McTominay, De Bruyne (dal 30’ st Anguissa); Politano, Lang, Hojlund (dal 30’ st Giovane). A disp.: Spinelli, Contini, Chiummariello, Neres, Lucca. All.: Allegri
Arbitro: Kovacs (Romania)
Marcatori: 55’ Hojlund (N), 67’ Bouaddi (M), 76’ Lang (N), 86’ Cherki (M).Ammoniti: Guehi (M)
Espulsi: Di Lorenzo (N)
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