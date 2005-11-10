Una goleada e un record sfiorato. La Spagna Under 17 ha travolto Fiji con un incredibile 15-0 nella seconda giornata del gruppo H del Mondiale di categoria in corso a Doha, in Qatar. Una partita senza storia, un successo che ha permesso alla squadra allenata da David García Cubillo di conquistare il pass per i sedicesimi di finale e avvicinarsi al primato assoluto della vittoria più ampia nella storia dei tornei FIFA.

Spagna senza pietà

La differenza tecnica tra le due squadre è stata evidente fin dai primi minuti. Gli iberici hanno dominato la sfida disputata sul campo 4 dell’Aspire Academy, trovando la rete con Rafael Cruz, autore di un poker, e con le triplette di Roberto Tomás e Guillermo Trujillano. A completare la festa sono arrivati anche la doppietta di Jorge Domínguez e i gol di Marco Company e Yeremiah Ramos. Dopo il successo per 5-0 contro la Cina nella gara d’esordio, la Spagna ha così raggiunto quota 20 reti segnate in due partite.

A un passo dal record del Marocco

Il risultato ha permesso alla Spagna di superare il proprio primato per una selezione nazionale, migliorando il 14-0 inflitto da una formazione Under 21 a San Marino nel 2005. La Roja, però, è rimasta a un solo gol dal record assoluto dei Mondiali FIFA giovanili: il primato appartiene al Marocco Under 17, capace nel 2025 di battere la Nuova Caledonia con un clamoroso 16-0. Per le Fiji, invece, il destino è segnato: dopo due sconfitte e una differenza reti di -21, servirà una vittoria contro la Cina nell’ultima giornata per sperare di qualificarsi come una delle migliori terze. La Spagna, intanto, si giocherà il primo posto nel girone contro il Marocco, anche lui già qualificato.

I risultati di oggi

Spagna - Fiji 15-0

Tagikistan - Croazia 0-4

Uzbekistan - Giamaica 6-2

Senegal - Cuba 9-0

Italia - Costa d'Avorio 2-1

Marocco - Cina 2-2

Mali - Belgio 2-1

Vietnam - Nuova Zelanda 3-3