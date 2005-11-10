La Spagna Under 17 ha travolto le Figi con un clamoroso 15-0 nel Mondiale di categoria, centrando la vittoria più larga della storia della Roja a qualsiasi livello. Il successo supera il 14-0 dell'Under 21 contro San Marino nel 2005 e si ferma a una sola rete dal primato assoluto del torneo, il 16-0 con cui il Marocco ha battuto la Nuova Caledonia nel 2025.

Cinque gol e due assist, come Espì con l'Under 21

Il grande protagonista della giornata è stato Rafa Cruz: l'esterno del Las Palmas ha realizzato cinque reti e servito due assist, diventando il primo giocatore nella storia del Mondiale Under 17 a raggiungere questi numeri. Una prestazione che ricorda quella di Carlos Espí, autore poco più di un mese fa di cinque gol e due assist con la Spagna Under 21 nel 13-0 rifilato a San Marino.

Il Las Palmas si gode un altro talento

A soli 16 anni, Cruz è considerato uno dei migliori prospetti del settore giovanile del Las Palmas. Ha già esordito con la prima squadra e ha collezionato 152 minuti in sei presenze nella Segunda División, confermando qualità e personalità nonostante la giovane età. Il Mondiale rappresenta per lui una vetrina importante: partito inizialmente alle spalle di Christian Imga nelle gerarchie della nazionale, ha approfittato dell'infortunio del compagno per conquistare una maglia da titolare. Contro le Figi ha risposto nel migliore dei modi, mettendo in mostra velocità, dribbling e un notevole fiuto del gol. Nelle Canarie cresce così l'entusiasmo attorno a quello che potrebbe essere il nuovo gioiello del vivaio che negli ultimi anni ha lanciato talenti come Pedri e Alberto Moleiro.