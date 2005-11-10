Nico Gonzalez ha firmato. E ora? I prossimi rinnovi di contratto che prepara la Juventus

La Juventus ha rinnovato nel pomeriggio di oggi il contratto di Nico Gonzalez, certificando così la nuova centralità dell'argentino nel progetto tecnico bianconero, dopo una prima stagione negativa a Torino e la scorsa da lui invece vissuta in prestito in Spagna, all'Atletico Madrid. E ora, quali altri rinnovi sono in lavorazione nella società a tinte bianconere di Torino?

Kalulu e Conceicao entro il 2027

Partiamo con una certezza: la Juventus non ha alcuna intenzione di fermarsi al rinnovo di Gonzalez, in cantiere ci sono le firme su nuovi contratti anche per altri protagonisti della Vecchia Signora. Sono in tre, in particolare, con una deadline precisa che è stata fissata per la fine dell'anno solare. C'è per esempio Pierre Kalulu pronto ad estendere il suo contratto in scadenza nel 2029, così come Francisco Conceicao, anch'egli in aria di rinnovo prima che arrivi il 2027.

Douglas Luiz, caso più simile all'argentino

La storia che più ricorda quella di Nico Gonzalez ha però come protagonista un altro sudamericano, il brasiliano Douglas Luiz. Anche il centrocampista è arrivato nell'estate di Giuntoli e Thiago Motta, esattamente come Gonzalez, e pure per lui lo scorso anno c'è stato da andarsene in prestito (prima al Nottingham Forest e poi all'Aston Villa). Le circostanze (leggi soprattutto mercato 'soft' in mediana e infortunio di Locatelli) e la sua voglia di farsi valere gli hanno permesso di riprendersi un posto al centro del villaggio bianconero. E adesso la Juventus è pronta a certificarne la ritrovata centralità con la firma sul rinnovo.