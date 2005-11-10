Nico Paz già nostalgico di Messi: "Non sai quanto ci mancherai. Il migliore della storia"

Il saluto finale di Leo Messi all'Albiceleste e al popolo argentino, al Monumental di Buenos Aires, è stato un momento intenso. Carico di emozione per qualsiasi appassionato di calcio. A maggior ragione per chi, fin da bambino, è rimasto incantato la prima volta che ha visto giocare il rosarino e da sempre rappresenta il suo idolo. Ne sa qualcosa Nico Paz, fantasista del Como e della truppa di Scaloni, ieri nuovamente in gol e su assist della Pulce in amichevole contro il Benin (finita 3-0).

L'ultimo pensiero per Messi

A distanza di poche ore dalla notte magica del Monumental e dell'addio di Messi come eterno 10 dopo Diego Armando Maradona, Nico Paz ha espresso un ultimo pensiero sull'ex Barcellona: "Ieri si è congedato dalla nazionale il miglior giocatore della storia, la persona che ci ha fatto sognare e divertire per così tanti anni. È stato un privilegio far parte di un pezzetto della tua carriera e vivere al tuo fianco momenti così speciali come quello di ieri. Grazie mille per questi anni che ho avuto il piacere di condividere al tuo fianco, non sai quanto ci mancherai".