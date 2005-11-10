Tripletta dell'ex Milan Nkunku in 45 minuti, il Lipsia esagera: 6-0 all'Eintracht
Daniele Najjar
L'ex attaccante del Milan, Christopher Nkunku, ha messo a segno tre gol contro l'Eintracht in appena 45 minuti di gioco. Il Lipsia è andato a riposo sul punteggio di 4-0 e il centravanti francese ha mostrato il suo lato migliore. In campionato aveva già segnato due giornate fa, nel 5-0 all'Amburgo. Ricordiamo che Nkunku si è trasferito al Lipsia in prestito con diritto di riscatto, fissato a 28 milioni.
Il Lipsia grazie anche al nuovo innesto esagera contro l'Eintracht: finisce 6-0 e la squadra di Martin Demichelis si porta così al quinto posto in Bundesliga. Vediamo di seguito la situazione nel campionato tedesco.
Il risultato
Lipsia-Eintracht 6-0
1' Banzuzi, 5', 41' e 44' Nkunku, 54' Nusa, 89' Gomis
La 5ª giornata di Bundesliga
Venerdì 9 ottobre
Borussia Dortmund - Werder Brema 2-2
Sabato 10 ottobre
Hoffenheim - Amburgo ore 2-3
Augsburg - Bayern Monaco 2-2
Mainz - Bayer Leverkusen 3-4
Union Berlino - Elversberg 1-0
Paderborn - Stoccarda 0-2
RB Lipsia - Eintracht Francoforte 6-0
Domenica 11 ottobre
Colonia - Monchengladbach ore 15:30
Friburgo - Schalke 04 ore 17:30
La classifica di Bundesliga
Borussia Dortmund - 13 punti
Bayern Monaco - 11
Friburgo - 10
Bayer Leverkusen - 10
RB Lipsia - 9
Werder Brema - 8
Augusta - 8
Magonza - 7
Elversberg - 7
Amburgo - 6
Stoccarda - 6
Eintracht Francoforte - 5
Schalke 04 - 5
Paderborn - 4
Colonia - 4
Union Berlino - 4
Hoffenheim - 3
Monchengladbach - 0