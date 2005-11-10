Tripletta dell'ex Milan Nkunku in 45 minuti, il Lipsia esagera: 6-0 all'Eintracht

L'ex attaccante del Milan, Christopher Nkunku, ha messo a segno tre gol contro l'Eintracht in appena 45 minuti di gioco. Il Lipsia è andato a riposo sul punteggio di 4-0 e il centravanti francese ha mostrato il suo lato migliore. In campionato aveva già segnato due giornate fa, nel 5-0 all'Amburgo. Ricordiamo che Nkunku si è trasferito al Lipsia in prestito con diritto di riscatto, fissato a 28 milioni.

Il Lipsia grazie anche al nuovo innesto esagera contro l'Eintracht: finisce 6-0 e la squadra di Martin Demichelis si porta così al quinto posto in Bundesliga. Vediamo di seguito la situazione nel campionato tedesco.

Il risultato

Lipsia-Eintracht 6-0

1' Banzuzi, 5', 41' e 44' Nkunku, 54' Nusa, 89' Gomis

La 5ª giornata di Bundesliga

Venerdì 9 ottobre

Borussia Dortmund - Werder Brema 2-2

Sabato 10 ottobre

Hoffenheim - Amburgo ore 2-3

Augsburg - Bayern Monaco 2-2

Mainz - Bayer Leverkusen 3-4

Union Berlino - Elversberg 1-0

Paderborn - Stoccarda 0-2

RB Lipsia - Eintracht Francoforte 6-0

Domenica 11 ottobre

Colonia - Monchengladbach ore 15:30

Friburgo - Schalke 04 ore 17:30

La classifica di Bundesliga

Borussia Dortmund - 13 punti

Bayern Monaco - 11

Friburgo - 10

Bayer Leverkusen - 10

RB Lipsia - 9

Werder Brema - 8

Augusta - 8

Magonza - 7

Elversberg - 7

Amburgo - 6

Stoccarda - 6

Eintracht Francoforte - 5

Schalke 04 - 5

Paderborn - 4

Colonia - 4

Union Berlino - 4

Hoffenheim - 3

Monchengladbach - 0