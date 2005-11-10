Sneijder diventa allenatore di un club di 4a divisione dilettantistica: "Speriamo dia un impulso"

Wesley Sneijder, come molte leggende dello sport, ha deciso di tornare nell'"ambiente" attraverso le panchine. Dopo anni da commentatore, l'ex trequartista dell'Inter avrà la sua prima esperienza come allenatore a Utrecht, la quarta città più popolosa dell'Olanda. Tuttavia, la scelta della squadra ha fatto molto parlare, poiché non si trova neppure lontanamente tra le squadre più competitive del paese.

Dove allenerà

Sneijder allenerà l'Eminent Boys per cercare di salire di categoria e migliorare la propria esposizione a livello mediatico, mentre adesso il club olandese si colloca nella quarta divisione dilettantistica della città di Utrecht, corrispondente alla nona categoria a livello nazionale. La squadra è riuscita a diventare campione della quinta divisione locale la scorsa stagione, per cui sperano, evidentemente, di continuare a scalare posizioni all'interno del calcio olandese.

Questione di legami

L'arrivo di Sneijder al club è dovuto anche a uno stretto legame familiare, dato che suo fratello Rodney fa già parte da tempo dello staff tecnico. Finora, l'ex giocatore di Inter e Real Madrid aveva lavorato soltanto come consulente tattico di diverse realtà dilettantistiche legate allo sport. Moes Çakir, dirigente dell'Eminent Boys, ha analizzato il suo arrivo martedì scorso: "Wesley non è solo il fratello di Rodney, ma anche un nostro buon amico. Ha risposto positivamente sin da subito ed è desideroso di aiutarci. Speriamo che possa dare un impulso alla squadra".