L'Atalanta torna a lavoro: lavoro individuale in campo per Raspadori e Bellanova. In 5 ancora out

Clima leggermente meno pressante in casa Atalanta, che si è regalata due settimane di pausa Nazionali con ritrovata serenità dopo il successo nell'ultima partita contro il Monza. Dopo aver beneficiato di due gironi di riposo, la squadra si è ritrovata quest'oggi a Zingonia per riprendere il lavoro in vista della ripresa del campionato, che porterà Maurizio Sarri e i suoi al delicato big match della New Balance Arena contro l'Inter.

Lavoro in campo per Raspadori e Bellanova

Per l'occasione il tecnico toscano potrebbe recuperare Raoul Bellanova e Giacomo Raspadori, i quali hanno oggi proseguito con il lavoro individuale ma sono tornati in campo. Continuano le terapie e il lavoro in palestra, invece, per Hien, Pompei, Kossounou, Kristensen e Gaetano. Per il resto, Sarri ha lavorato inevitabilmente a ranghi ridotti vista l'assenza di dodici calciatori per gli impegni con le rispettive Nazionali.