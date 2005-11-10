Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Napoli su Cacciamani, l'agente frena: "Il giocatore piace, ma non ci sono stati contatti"

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 18:08Serie A
11.11.2026 18:08Serie A
Fonti preferite
L'agente di Cacciamani: "Il giocatore piace, ma non c'è niente". Il Torino valuta l'esterno oltre 20 milioni.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato del Napoli guarda già al futuro e tra i giovani talenti del calcio italiano che hanno attirato l'attenzione della società azzurra c'è anche Alessio Cacciamani. Esterno offensivo classe 2007 di proprietà del Torino, il giocatore si sta mettendo in evidenza in questo avvio di stagione, attirando l'interesse di diversi club.

A fare chiarezza sulle indiscrezioni relative al Napoli è stato il suo agente, Luca Ariatti, che, contattato da Ilnapolista.it, ha confermato l'apprezzamento per il proprio assistito, escludendo però che ci siano stati contatti concreti: "Il giocatore piace, ma non c’è niente, siamo a novembre. Non ci sono stati contatti".

La valutazione del Torino

Il Torino, dal canto suo, considera Cacciamani un patrimonio importante. La scorsa estate il club granata aveva infatti rifiutato un'offerta della Roma da circa 12 milioni di euro, fissando successivamente una valutazione superiore ai 20 milioni. Una cifra che potrebbe aumentare ulteriormente alla luce del rendimento del giovane esterno, diventato rapidamente un punto fermo della squadra.

Nelle prime 12 partite tra campionato e Coppa Italia, Cacciamani ha collezionato 11 presenze da titolare, impreziosite da un gol e un assist. Numeri che spiegano l'interesse nei suoi confronti, ma per il momento, almeno sul fronte Napoli, non risultano trattative avviate.

Articoli correlati

Immagine news 1
Napoli, in pole per la fascia c'è Cacciamani: contatto diretto tra De Laurentiis e Cairo
Immagine news 2
Il Napoli pensa già al mercato di gennaio: Cacciamani, Zabi e Tati gli obiettivi di Manna
Immagine news 3
Napoli, non solo Varela: occhio anche a Zoma. E per giugno resta l’ipotesi Cacciamani

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
19:03 Serie ALive TMW
Live TMWItalia, Mancini: "Spero non ci siano fischi per Donnarumma. San Siro? L'ultima volta qui ho vinto"
Immagine news 2
19:00 Serie ATMW
TMWKvernadze costa solo 4 milioni di euro? La clausola c'è, ma è valida a partire da luglio
Immagine news 3
18:51 Serie ATMW Radio
TMW RadioLa Lazio da record di Gattuso dove può arrivare? Il parere degli ospiti
Immagine news 4
18:45 Serie A
Gli occhi di Vincenzo Italiano sulla Serie A: il Besiktas a gennaio vuole Solet e Okoye
Immagine news 5
18:44 Serie ALive TMW
Live TMWItalia, Calafiori: "San Siro ci caricherà. Con la Francia ci vorranno testa e cuore"
Immagine news 6
18:38 Serie A
Diego Moreira: "Il no di De Winter al Belgio mi ha stupito. Ma non ha chiuso la porta per sempre"
Immagine news 7
18:30 Serie A
Juventus, per valorizzare Kolo Muani due giocatori rischiano l'addio: ecco chi e i motivi
Immagine news 8
18:22 Serie A
Kouadio: "Contento della chiamata di Baldini con l'Under 21. Proveremo a vincere l'Europeo"
Immagine editoriale di Marco Conterio
Emergenza Inter, tutti i perché: non c'è un nuovo Pio Esposito ed è costruita per un solo modulo (poco europeo). L'Under 23 ancora non produce e il mercato sta prendendo una direzione diversa
Primo piano
Immagine top news n.0 Kvernadze costa solo 4 milioni di euro? La clausola c'è, ma è valida a partire da luglio
Immagine top news n.1 Roma, Endrick è il grande obiettivo di gennaio: il brasiliano apre all'addio al Real Madrid
Immagine top news n.2 L'anno della maturità di Camarda: le promesse, le parole, poi 119 minuti. E a gennaio, il mercato
Immagine top news n.3 Lazio, dopo Floriani Mussolini pronti altri due rinnovi. Ma per Cataldi si va verso l'addio
Immagine top news n.4 Inter, sospiro di sollievo per Thuram: gli esami hanno confermato un affaticamento muscolare
Immagine top news n.5 Un recupero importante per Spalletti: oggi è tornato ad allenarsi in gruppo Conceicao
Immagine top news n.6 L'America sonda il terreno per l'Inter: no di Oaktree, non cederà le quote nel 2027
Immagine top news n.7 Chi è Camello, possibile colpo a zero per il Como a giugno. Ma può arrivare prima
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.2 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
Immagine news podcast n.3 D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Cosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 La Lazio da record di Gattuso dove può arrivare? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Cugini: "Italia, mi aspetto una risposta come quella di Parigi"
Immagine news Altre Notizie n.3 Repice: "Lazio ritrovata con Gattuso. Quando si allineano i pianeti..."
Serie A
Immagine box news Serie A Italia, Mancini: "Spero niente fischi per Donnarumma. San Siro? L'ultima volta qui ho vinto"
Immagine box news Serie A Italia, Mancini: "In 62mila a San Siro? Sono orgoglioso. Con la Francia in campo per vincere"
Immagine box news Serie A Kvernadze costa solo 4 milioni di euro? La clausola c'è, ma è valida a partire da luglio
Immagine box news Serie A La Lazio da record di Gattuso dove può arrivare? Il parere degli ospiti
Immagine box news Serie A Gli occhi di Vincenzo Italiano sulla Serie A: il Besiktas a gennaio vuole Solet e Okoye
Immagine box news Serie A Italia, Calafiori: "San Siro ci caricherà. Con la Francia ci vorranno testa e cuore"
Serie B
Immagine box news Serie B Cremonese, Stuckler: "La Serie B è un altro livello, ma mi sono ambientato subito"
Immagine box news Serie B Sudtirol, buone notizie per Possanzini: Pyyhtia ha recuperato dall'infortunio
Immagine box news Serie B Catanzaro, influenza per Iemmello e Pafundi: da valutare il recupero
Immagine box news Serie B Südtirol, Lovisa: "Il calcio cambia continuamente, bisogna mettere in discussione le proprie certezze"
Immagine box news Serie B Pisa, Sapola brilla allo Spezia: Bologna e Frosinone sulle tracce del difensore
Immagine box news Serie B Cresce la Serie B, impatto produttivo complessivo di 1,6 miliardi di euro
Serie C
Immagine box news Serie C Catania, Catania "Risoluzione consensuale del contratto con Christian Torre
Immagine box news Serie C Nasce la docuserie sull'Ostiamare. Daniele De Rossi: "Le maglie le ho disegnate io"
Immagine box news Serie C Non solo Dossena: il Forlì ha preso info anche su Cassani. Più sullo sfondo, c'è Bernacci
Immagine box news Serie C Atalanta U23, tegola Zanaboni: l'operazione per la lesione del crociato sembra inevitabile
Immagine box news Serie C Il ritorno in campo di Ronaldinho sarà visibile anche all'estero. Grazia alla piattaforma Kick
Immagine box news Serie C Bernardi: "I verdetti a maggio. Questa Reggiana ce la può fare: lo dice la storia"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Juventus all'esame Lione: il programma della 4ª giornata di Women’s Champions League
Immagine box news Calcio femminile Prima gioia europea per la Roma, l'Inter cade con il City. I risultati della UWCL
Immagine box news Calcio femminile Bertolini: "Italia favorita nel play off per il Mondiale. Dragoni? Il più grande talento azzurro"
Immagine box news Calcio femminile Roma-Servette, le formazioni ufficiali: Pilgrim preferita a Piemonte. C'è Marinelli dal 1°
Immagine box news Calcio femminile Inter-Manchester City, le formazioni ufficiali: Polli guida l'attacco. Bugeja e Glionna esterne
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, al via la 4ª giornata: oggi scontro diretto per la Roma. In campo l'Inter
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo e il “Metodo Orsato”: i benefici superano gli errori?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
11 novembre 2006, la Roma espugna San Siro e vince la millesima partita della sua storia
Immagine box news Fantacalcio Chi prendere e chi evitare al Fantacalcio del Sassuolo di D'Aversa
Sportissimo
Newsticker
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi