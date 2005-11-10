Napoli su Cacciamani, l'agente frena: "Il giocatore piace, ma non ci sono stati contatti"

Il mercato del Napoli guarda già al futuro e tra i giovani talenti del calcio italiano che hanno attirato l'attenzione della società azzurra c'è anche Alessio Cacciamani. Esterno offensivo classe 2007 di proprietà del Torino, il giocatore si sta mettendo in evidenza in questo avvio di stagione, attirando l'interesse di diversi club.

A fare chiarezza sulle indiscrezioni relative al Napoli è stato il suo agente, Luca Ariatti, che, contattato da Ilnapolista.it, ha confermato l'apprezzamento per il proprio assistito, escludendo però che ci siano stati contatti concreti: "Il giocatore piace, ma non c’è niente, siamo a novembre. Non ci sono stati contatti".

La valutazione del Torino

Il Torino, dal canto suo, considera Cacciamani un patrimonio importante. La scorsa estate il club granata aveva infatti rifiutato un'offerta della Roma da circa 12 milioni di euro, fissando successivamente una valutazione superiore ai 20 milioni. Una cifra che potrebbe aumentare ulteriormente alla luce del rendimento del giovane esterno, diventato rapidamente un punto fermo della squadra.

Nelle prime 12 partite tra campionato e Coppa Italia, Cacciamani ha collezionato 11 presenze da titolare, impreziosite da un gol e un assist. Numeri che spiegano l'interesse nei suoi confronti, ma per il momento, almeno sul fronte Napoli, non risultano trattative avviate.