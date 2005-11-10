Ok, il numero è giusto: Nico Paz ha le spalle per vestire la maglia numero 10 dell'Argentina

Ho scritto spalle e lo confermo, ma il concetto non cambia se si elide la S: Nico Paz è pronto a vestire la maglia numero 10 dell'Argentina, ha il fisico giusto per ereditare la maglia più pesante del mondo, quella che si è appena sfilato Lionel Messi e che l'AFA avrebbe voluto ritirare per omaggiare il più grande campione della sua storia, ricevendo un netto e irrevocabile no dalla FIFA. Chissà se qualcuno ha chiesto allo stesso Messi un'opinioni al riguardo...

Torniamo a Paz, al numero 10 del... Como: si perché il fantasista argentino ha detto no al Real Madrid, casa sua, la squadra più ambita del mondo perché a calcio lui vuole giocare, non guardare Mbappè e Vinicius contendersi un calcio di rigore dalla panchina. Ha fatto una scelta, se vogliamo di cuore, ma soprattutto di campo. Fabregas ha una stima infinita del suo talento e della sua personalità, e non è l'unico. Anche Scaloni e lo stesso Messi hanno dimostrato di tenere in alta considerazione il trequartista di Santa Cruz de Tenerife.

Un assist come passaggio di testimone

La meraviglia contro il Benin, propiziata proprio da un assist di Messi, pur se contro un avversario lontano dall'essere temibile, potrebbe dunque rappresentare un ideale passaggio di consegne della divisa più rappresentativa del calcio moderno. Di certo Paz ha fatto tutto il possibile per dimostrare che sarebbe degno di un tale onore e peso.