La Russa cavalca il caos Generali Stadium: "Milano non ha bisogno di abbattere San Siro"

Il Generali Stadium di Milano continua ad essere tema di grande attualità e di profonda discussione pubblica, a maggior ragione dopo l'ultima mozione votata dal Consiglio Comunale di Milano, che ha richiesto che l'avanzamento del progetto sia legato a una nuova valutazione sull'impatto sanitario.

La Russa: "Non serve abbattere San Siro"

Sull'argomento Generali Stadium prende posizione anche il mondo della politica nazionale. Ne ha parlato per esempio Ignazio La Russa, presidente del Senato e notoriamente tifoso dell'Inter. Di seguito le sue parole riportate da Calcio & Finanza: "Il centrodestra votando questa mozione ha voluto far emergere le enormi contraddizioni che tutt’ora sono presenti nella giunta di sinistra. Milano ha bisogno di avere uno stadio all’altezza di quelli europei, non ha bisogno che sia abbattuto San Siro. Le due cose possono coesistere, e solo se vince il centrodestra saranno possibili".