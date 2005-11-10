Parma, Carlos sul rigore: "Giocata rapida, capisco l'arbitro. Gilardino? Siamo felici"

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Inter-Parma, il difensore crociato Diego Carlos ha parlato di uno degli episodi decisivi della partita, ossia il fallo da lui commesso su Pio Esposito che ha portato al 2-0, su rigore, dei nerazzurri: "È stata una giocata rapida, contro un attaccante rapido e forte. L'ho toccato col piede, l'arbitro ha deciso per il rigore e capisco il motivo".

Come ti trovi nella difesa a tre? E com'è il feeling con Troilo?

"Mi trovo bene, la connessione è buona. Parliamo spesso in campo, poi sono abituato a giocare a destra come a sinistra. Mi trovo bene".

Cosa portate a casa da questa partita? E dove dovete migliorare?

"Ci sono degli aspetti positivi. Abbiamo cercato un risultato positivo contro una squadra molto forte, con tante qualità. Dobbiamo migliorare nei gol subiti, ma ci sono molte cose positive".

Cosa vi chiede Gilardino?

"Chiede una squadra aggressiva, che giochi a calcio. Siamo molto felici, stiamo cercando di imparare. Sono certo che faremo un bel campionato".

Pensi che l'Inter sia la più forte in Italia?

"Sì, è una squadra davvero forte che può diventare campione. Però siamo solo alla sesta giornata, tante squadre hanno qualità. Noi faremo un ottimo campionato", si legge su ParmaLive.com.