L'ex membro dello staff dell'Arsenal Sam Wilson (nella foto di ParmaLive.com, ndr) è entrato ufficialmente a far parte del Manchester United in qualità di preparatore atletico della prima squadra. Wilson ha già fatto il suo debutto sulla panchina dei Red Devils domenica pomeriggio ad Anfield contro il Liverpool, sedendo accanto al capo fisioterapista Jordan Reece, anch'egli passato dall'Emirates Stadium all'Old Trafford oltre due anni fa.

Il tecnico aveva lasciato i Gunners lo scorso luglio, subito dopo la conquista del titolo di Premier League, chiudendo una lunga esperienza durata dodici anni in cui aveva ricoperto diversi incarichi nell'area atletica fino al ruolo di responsabile della performance fisica. Prima di approdare a Manchester, Wilson ha inoltre vissuto una breve parentesi in Italia, lavorando per quattro mesi nel Parma come responsabile della performance.

Conclusa l'avventura italiana a ottobre, Wilson ha iniziato a lavorare per lo United la scorsa settimana, ritrovando così il collega Reece. Secondo quanto fa sapere il Manchester Evening News, la sua nomina era in cantiere già da diversi mesi e non è quindi legata all'arrivo di Mauricio Pochettino in panchina, pur rappresentando una delle novità visibili ad Anfield nel giorno della prima uscita pubblica dello staff del tecnico argentino.