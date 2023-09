ufficiale Tottenham, addio a Paskotsi. È il primo estone nella storia del Grasshoppers

Addio all'Inghilterra e al Tottenham, con cui aveva soltanto giocato nelle giovanili, per il baby difensore Maksim Paskotsi, classe 2003 con già una ventina di presenze nella nazionale maggiore dell'Estonia. Trasferimento a titolo definitivo al Grasshopper di Zurigo in Svizzera, con cui ha firmato un contratto di durata triennale. Come fa sapere il club elvetico, si tratta del primo calciatore estone nella storia della società.