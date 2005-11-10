Pastorello: "Fabregas tra i primi 5 allenatori al mondo. Si vedeva già da calciatore"

“Secondo me è tra i primi 5 allenatori al mondo”. Federico Pastorello, tra i più importanti agenti italiani e internazionali, parla così di Cesc Fabregas, allenatore del Como oggi in campo nella seconda giornata di Champions League: “Ho il piacere di conoscerlo da quando portai Antonio Conte al Chelsea: l’ho ammirato da calciatore, si vedeva che era già un mezzo allenatore in campo.

Sta portando avanti le sue idee con convinzione, il Como lo sta assecondando, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti. È nella top 5”.

Domani alle 7.00 l’intervista integrale di Pastorello a TMW