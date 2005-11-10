La pausa nazionali rilancerà qualcuno? Tre giocatori da seguire in Sassuolo-Milan

Torna il campionato e domenica al Mapei Stadium si gioca Sassuolo-Milan. Calcio d'inizio alle ore 18, partita che promette spettacolo a giudicare dal rendimento iniziale. Gli emiliani fin qui hanno sempre segnato e subito almeno un gol, rossoneri da montagne russe, sfida fra allenatori moderni come Alberto Aquilani e Ruben Amorim. Quali sono i giocatori da tenere d'occhio per la sfida di Reggio Emilia?

Vedremo un Gonçalo Ramos versione Portogallo?

Un gol in 6 partite per l'attaccante da 74 milioni di euro, considerando anche l'Europa League. Una statistica che riflette le difficoltà del giocatore nell'inserirsi nel nuovo contesto e le difficoltà di Ruben Amorim nel trovare un assetto in grado di rifornirlo adeguatamente. Al di là del gol al Venezia, basti questo dato: 0.8 tiri in porta a partita di media, davvero troppo poco. In compenso ritorna dalla finestra internazionale dove non ha certo fatto rimpiangere Cristiano Ronaldo: colpi di tacco, un assist e tre gol. Non c'è dubbio che Ruben Amorim punti forte su di lui anche a Reggio Emilia, a maggior ragione con un Pulisic alle spalle che sta recuperando la sua forma migliore.

Arriverà il riscatto per Jashari?

I tifosi del Milan aspettano ancora di vedere il giocatore per il quale il club ha investito 36 milioni di euro. L'anno scorso ha pagato un serio infortunio e con Amorim fin qui ha giocato due partite da titolare, senza riuscire a brillare troppo. Tuttavia per la Svizzera è un perno e nella finestra internazionale Murat Yakin non se ne è mai privato. Col possibile riposo di Luka Modric, le sue possibilità di vederlo a fianco di Rabiot in mediana crescono. E trovando la continuità può finalmente mostrare il suo valore anche in rossonero.

Turati, aria di derby per il possibile ritorno in campo

Dubbi su Arijanet Murić, che ha riportato un problema fisico nel corso di una partita col suo Kosovo. È in dubbio per il Milan e potrebbe scattare l'ora di Stefano Turati. Milanese di nascita, interista di fede (mai nascosta), per lui il rientro in una partita di Serie A dopo quasi 5 mesi ha il sapore speciale del derby. E quale miglior maniera di festeggiare il rinnovo firmato due settimane fa?