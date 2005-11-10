Per un Pedro che smette c'è un David Silva che ricomincia, Arteta rinnova: le top news delle 18

Lo spagnolo Pedro, ex fra le altre di Roma e Lazio, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Lo spagnolo, leggenda del Barcellona, ha spiegato i motivi con un post sui social: "È il momento per fare un passo avanti e iniziare una nuova tappa nella mia vita. Lascio orgoglioso per aver vissuto il mio sogno e per tutte le persone che sono state al mio fianco nel realizzarlo". Per una leggenda che smette, ce n'è una che torna a giocare. David Silva riparte da Hong Kong, dopo il ritiro del 2023. Lo spagnolo ha firmato un contratto con il Supreme Sha Tin.

Novità importante anche per un altro spagnolo, ovvero il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta. L'ex centrocampista ha infatti rinnovato il proprio contratto con i Gunners, firmando il nuovo accordo che avrà scadenza giugno 2030 e dando così seguito al nuovo corso del club del nord di Londra reduce dal trionfo in Premier League la scorsa stagione.

Chiusura con Scott McTominay, centrocampista del Napoli ai box da diverse settimane per l'intervento di correzione della lieve aritmia benigna riscontrata a inizio settembre. L'ex Manchester United in queste ore ha ottenuto l'idoneità sportiva per tornare in campo ed è quindi da considerarsi a disposizione di Massimiliano Allegri. Da capire se fin dalla ripresa contro il Frosinone oppure no.