Roma si conferma padrona del campionato. Continua il momento d'oro delle squadre capitoline con la Lazio saldamente in testa e il lavoro di Gattuso comincia a dare corpo ai sogni. Mentre i giallorossi con il gioco arrembante di Gasperini esaltano Malen e le qualità di Soulé e Mora. Sembra di tornare a riassaporare i tempi d'oro di Cragnotti e Sensi, vincitori di due campionati in due anni.

All'Inter si mette in mostra un grande Pio Esposito ma la difesa è spesso in vacanza. L'Atalanta invece si dimostra indomita grazie ad un calcio di rigore concesso per via delle regole attuali, penalizzanti per i difensori.

Il Milan si dimostra bello di notte, cresce. Ma Alvini stavolta ha esagerato accettando troppi duelli uno contro uno.

Daniele De Rossi esalta il Genoa ottenendo una vittoria importante in chiave salvezza. Sono contento per l'uomo e il professionista. Bene Juric a Monza con un Varela straripante, ma la Fiorentina non vuole crescere. Cresce invece il Catanzaro in Serie B che si conferma bestia nera di Pippo Inzaghi, ma per il Palermo è solo un incidente di percorso. Grande conferma del Modena che ho sempre sostenuto: nella sfida contro il Pisa potrebbe venir fuori la vera antagonista del Palermo. Mentre Alessandro Nesta con il suo Avellino si impone per 4-1 contro il Mantova confermando le sue qualità da ottimo allenatore e grande guida per gli irpini, portando la squadra al quarto posto in classifica. Il Verona ha un'occasione di riscatto importante per cancellare la sconfitta contro un Cesena dove brillano i Diamanti. Cesena che dovrà fare i conti con l'Ascoli di Tomei, sorpresa di questo campionato e ostacolo duro per tanti.