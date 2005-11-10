Giorgio Perinetti e l’Athletic Palermo, si va verso la separazione. Il dirigente romano con ogni probabilità lascerà nei prossimi giorni il suo incarico di direttore generale del club palermitano a causa di motivi personali.

Per l’Athletic Palermo l’anno scorso all’arrivo di Perinetti protagonista di un campionato importante in Serie D e adesso in una posizione di classifica tranquilla, si prospetta quindi un cambiamento a livello dirigenziale.

Con la partenza di Perinetti dovrebbe lasciare l’Athletic Palermo anche Ignacio Lores Varela, che si era ritirato dal calcio giocato ma un anno e mezzo fa su input del suo mentore era tornato in campo con la maglia della squadra del campionato dilettanti Girone I risultando un riferimento in campo e fuori. Ora per entrambi si avvicina il momento dei saluti all’Athletic Palermo.

Il lavoro dello scorso anno, due calciatori tra i professionisti

La stagione scorsa ha visto l’Athletic Palermo a lungo in testa alla classifica. Nonostante le risorse limitate, il lavoro di Giorgio Perinetti - che aveva convinto Lores Varela a tornare in campo - è bastato per far piazzare la squadra al quarto posto in classifica. Inoltre l’Athletic Palermo ha consegnato due calciatori al mondo dei professionisti: Gabriel Zaic si è accasato al Bellinzona e si è subito messo in mostra con gol e prestazioni di buon livello; Zalazar invece è approdato al Renate.