Perugia, martedì il Consiglio d'amministrazione: Gaucci verso la presidenza
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 09:49Serie C
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09.10.2026 09:49Serie C
Martedì il CdA del Perugia: Alessandro Gaucci verso la presidenza. Intanto Diana cerca la terza vittoria consecutiva contro il Vado.
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È in programma per martedì 12 ottobre il prossimo Consiglio di amministrazione del Perugia, chiamato a definire la nomina del nuovo presidente del club umbro. Come riportato da Calciogrifo, sarà Alessandro Gaucci ad assumere la carica, mentre all'ordine del giorno ci sarà anche l'approvazione del bilancio presentato dal revisore dei conti.
Per il Perugia si apre una nuova fase societaria, mentre sul campo la squadra di Aimo Diana cerca continuità contro il Vado. Le due vittorie consecutive hanno rilanciato i biancorossi dopo una seconda parte di mercato caratterizzata da una vera e propria rivoluzione.
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