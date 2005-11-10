Lloyd Kelly, preso per mancanza di difensori. Thiago Motta aveva epurato Rugani e Danilo

Chissà se Lloyd Kelly si sarebbe aspettato di giocare in Italia, due anni fa. Perché nell'inverno del 2025, allenatore Thiago Motta e direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il centrale difensivo viene acquistato in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di arrivo al decimo posto. La Juventus più giù non ci va quasi mai, quindi era praticamente un titolo definitivo. Eppure non giocava al Newcastle, ma l'improvvisa mancanza di difensori - tra un Rugani in prestito e un Danilo che viene epurato - portava a questa soluzione.

Ora meglio

Dopo un anno balbuziente, Kelly è riuscito comunque a ritagliarsi un ruolo. Magari non da titolare fisso, ma comunque come prima riserva di Jhon Lucumi, preso proprio per le difficoltà del britannico, almeno in qualche situazione.

L'infanzia

Kelly è stato in affido, quando era ragazzino. Non aveva una famiglia e per questo il calcio lo ha aiutato. "È stato la mia vita, la distrazione da un'infanzia complicata. Mi ha permesso di guardare altrove rispetto a ciò che stava succedendo e a quelle che erano le difficoltà. Adesso ho lo stesso amore per il calcio rispetto a quando avevo 10, 11 o 12 anni. Alla Juve ci si aiuta e si condividono esperienze, tempo ed emozioni. Viviamo sia momenti buoni che momenti difficili, nei quali è ancora più importante stare uniti e compatti, aiutarsi". Oggi Lloyd Kelly compie 28 anni.