Espì decisivo, Mourinho lo blinda: "È felice al Real Madrid e presto sarà titolare"
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Daniele Najjar
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Oggi alle 12:19Calcio estero
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22.11.2026 12:19Calcio estero
Il tecnico del Real Madrid si coccola il classe 2005, che è stato ancora una volta decisivo contro il Celta Vigo ieri sera.
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Vittoria sofferta per il Real Madrid, che ha la meglio per 2-1 sul Celta Vigo al Bernabéu nella 13^ giornata della Liga. Per la squadra di José Mourinho alla fine è decisivo il gol realizzato da Carlos Espi all'85'. Al termine del match l'allenatore portoghese ha dichiarato sul classe 2005: "Carlos Espí è felice di essere al Real Madrid. Sa di avere il rispetto dei suoi compagni di squadra, del suo allenatore, dei tifosi. Gli darò una maglia da titolare, 90 minuti, più tempo di gioco… accadrà".
Mourinho esalta Courtois, ma elogia anche Lunin
Il tecnico di Setubal ha avuto parole di elogio anche per Thiebaut Courtois, definito "il miglior portiere al mondo e lo è da anni". Poi però Mou ha aggiunto: "Ma anche Lunin mi piace molto. Merita di giocare di più".
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