Nelle diciassette partite stagionali giocate dal Real Madrid le sue statistiche parlano di dodici presenze di cui zero da titolare. Numeri che, a un primo sguardo, potrebbero riferirsi a un protagonista marginale, se non racchiudessero una delle storie più affascinanti della stagione. In appena 82 minuti complessivi in campo con la maglia dei Blancos, Carlos Espì ha timbrato il cartellino per 4 volte, con una media stratosferica di un gol ogni 20,5 minuti in tutte le competizioni. Il rendimento è così diviso: 3 reti in 43 minuti regolari più 15 di recupero in Liga (1 gol ogni 19,3 minuti), 1 gol in 24 minuti totali in Champions League.

La specialità della casa: i gol da tre punti

Ciò che rende questo inizio di stagione memorabile non è soltanto la frequenza realizzativa, ma il peso specifico delle segnature. In campionato i 3 gol in questione di Espí sono arrivati tutti nei minuti finali e si sono tradotti in altrettanti successi: la firma al 90' contro l'Espanyol per l'1-2, il guizzo al 91' per il 2-3 con l'Elche e, ultimo in ordine di tempo, il sigillo all'85' nel 2-1 rifilato al Celta Vigo nella serata di ieri. In Champions Espì ha segnato il gol che ha aperto l’incredibile rimonta del Real contro la Roma, passato in meno di 10 minuti dal 3-1 al 3-4. Tutto ciò è ulteriormente impreziosito da un dato di conversione eccezionale: i 3 gol in Liga sono arrivati calciando complessivamente appena 6 volte.

Istinto allo stato puro

Contro il Celta Espì ha dato un saggio delle proprie qualità: subentrato al 79' lo spagnolo ha inciso immediatamente con 5 tocchi e 2 tentativi nello specchio - il colpo di testa disinnescato da Radu e poi il tap-in decisivo -. Il Real in estate lo ha pagato 25 milioni dopo una stagione da 11 gol con il Levante: se fino a metà febbraio 2026 il 21enne aveva segnato appena 2 reti in Liga, da quel momento si è scatenato con 9 reti nelle ultime 13 apparizioni del campionato 2025-26 al punto da convincere il Real Madrid.

Convivenza difficile

Mourinho nel post gara ha parlato così di Espí: "Ha grandi qualità in area, bravo di testa e gioca bene spalle alla porta, ed è quel tipo di giocatore che non si lascia trascinare dalle storie sul bisogno di giocare di più. Giocare con due attaccanti puri - ha poi aggiunto parlando anche della possibilità di vederlo in coppia con Mbappe - significa dover chiedere agli esterni un grande lavoro difensivo: è più complicato di quanto possiate pensare. Nella mente dei tifosi può esserlo, ma non lo è. E con le caratteristiche che abbiamo sulle corsie non possiamo permetterci un 4-4-2 puro"

Mourinho, intanto, ha trovato il suo risolutore: Espì entra, colpisce e decide.