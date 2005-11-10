Il Real Madrid non si ferma più. La vittoria per 2-1 contro il Celta Vigo al Santiago Bernabeu, arrivata nel finale grazie ai gol di Jude Bellingham e Carlos Espí, permette alla squadra di José Mourinho di centrare il nono successo consecutivo e di continuare a mettere pressione al Barcellona nella corsa al vertice della Liga.

Un Real che non molla mai

Ancora una volta i Blancos dimostrano una delle loro caratteristiche principali: la capacità di restare dentro la partita fino all'ultimo istante. Il Celta era riuscito a complicare i piani del Real Madrid, ma la squadra di Mourinho ha trovato la forza di ribaltare la situazione nel finale, confermando una continuità di rendimento impressionante. Una vittoria costruita sulla solidità del gruppo e sulla capacità di trovare soluzioni anche nei momenti più delicati, elementi che hanno caratterizzato la striscia positiva della formazione madrilena.

Mourinho rende omaggio a Nadal

Al termine della partita, il tecnico portoghese ha voluto dedicare un pensiero anche a Rafael Nadal, recentemente entrato nel consiglio d'amministrazione del club: "Per concludere, volevo sottolineare quanto sia un grande onore per me avere una persona come Rafael Nadal come membro del consiglio", ha dichiarato Mourinho.