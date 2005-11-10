Aleksandar Stankovic è tornato all'Inter in estate, ma può già salutare a gennaio. Finora ha giocato solamente sette partite in totale, fra campionato e Champions League, con 122 minuti raccolti. Difficile che possa essere una cessione a titolo definitivo, poiché è stato pagato circa 23 milioni di euro per il riscatto dal Bruges.

In estate il Liverpool

Stankovic poteva finire in Premier League nell'affare Curtis Jones. Quando il centrocampista ha firmato per l'Inter, ecco che Stankovic era diventato oggetto di discussione. Le richieste però erano molto alte, più di 40 milioni di euro. C'è stata un'offerta di prestito con obbligo di riscatto, rifiutata dai nerazzurri. Poi lo stesso centrocampista serbo ha deciso di togliersi dal mercato per provare a giocare a San Siro con la maglia dell'Inter. "Ho iniziato a giocare a calcio per l'Inter perché il mio sogno era giocare a San Siro. Per me è un'emozione che devo ancora elaborare. Chivu ha avuto un grande impatto sulla mia carriera, mi ha insegnato tantissime cose, in campo e fuori. Sono contentissimo di ritrovarlo e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura".

Per ora non è andata benissimo. Quindi a gennaio potrebbe avere più spazio con una cessione, seppur non a titolo definitivo.

Gli altri articoli della serie Black Friday

- Il Napoli non punta più su Lorenzo Lucca. Via a prezzo di saldo

- Francesco Camarda verso l'arrivederci al Milan. Non definitivamente

- Dodo è in offerta da mesi. Se aspettate, potete prenderlo a zero

- Adrian Bernabé non rinnova. Nessun appuntamento con l'agente

- Serve esperienza in difesa? Dalla Juve peschi Gatti o Rugani