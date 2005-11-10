Roma, Gasperini: "Non meritavamo questo epilogo. Koné più grave di Dybala"

Tanta amarezza per Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, che commenta a Sky Sport il ko per 3-1 contro il Real Madrid all’Olimpico: “Nel primo tempo abbiamo fronteggiato diversi angoli, ma eravamo stati positivi. Nel secondo eravamo piantati e hanno fatto gol con troppa facilità. È un grande rammarico, una partita giocata così non doveva avere questo epilogo”.

Questa sconfitta non può cancellare la prima parte della partita. È così?

“Anche se questa sconfitta è pesante, dobbiamo reagire subito, altrimenti corriamo il rischio di cancellare tutta la partita. È durissima da accettare, però abbiamo fatto cose buonissime e rovinato tutto nel finale, al di là delle qualità del Real Madrid sulle palle inattive: siamo stati troppo passivi”.

Come stanno Dybala e Koné?

“Koné sicuramente ha un problema muscolare, Dybala forse aveva un risentimento al polpaccio e si era un po’ indurito il soleo. Non so quale sarà la diagnosi, quella di Koné sicuramente sarà più pesante. In queste partite, giocate a questi livelli, ci sono degli acciacchi, però reagiremo”.