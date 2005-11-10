Paulo Dybala, rimasto a Roma con uno stipendio molto minore. E ora vuole chiudere lì

Paulo Dybala è al centro della Roma di Gian Piero Gasperini. Come Donyell Malen del resto, oppure Wesley. Giocatori da cui è difficile prescindere, anche se nelle ultime settimane è rimasto fuori per un problema al polpaccio. C'è stato più tempo per Matias Soulé oppure Rodrigo Mora, ottimi nel cercare di sostituirlo, anche se l'argentino è comunque unico, a detta del suo stesso tecnico.

Poteva andare via due anni fa

Eppure nel 2024 Dybala rischiava di salutare, in direzione Arabia Saudita. 25 milioni di euro di stipendio sembravano potessero bastare, salvo poi cambiare idea anche perché a Roma ne guadagnava moltissimi: 8 milioni per altre due stagioni più quattro di possibili bonus. Quest'estate invece ha deciso di accettare uno stipendio intorno ai 3,5 milioni di euro.

Voglia di restare

"Non avrei mai immaginato di fare una carriera del genere qui in Italia. Questo Paese mi ha accolto a braccia aperte, la gente mi ha fatto crescere come uomo e calciatore, ci sono tante emozioni qui, momenti belli e momenti tristi, come poi è la vita di qualsiasi persona. Spero che possa esserci un finale italiano". Dove? "A Roma e con la Roma. Ma è prematuro parlarne ora". Traduzione, dipenderà anche dai contratti che gli verranno proposti, ma fino al prossimo giugno non ci saranno grandi problemi. Oggi Paulo Dybala compie 33 anni.